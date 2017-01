Roche lance l'analyseur cobas m 511 pour le diagnostic hématologique

lundi, 23.01.2017

Roche lance sa nouvelle solution intégrée dédiée au diagnostic des maladies du sang, l'analyseur cobas m 511. Ce dernier, plus rapide et plus précis que les solutions actuelles, sera disponible dans les pays acceptant le marquage CE, a indiqué le géant pharmaceutique lundi.



Actuellement, les tests d'hématologie exigent de prélever une quantité de sang assez importante sur un patient et ce sang doit être utilisé sur plusieurs systèmes différents pour obtenir des résultats complets, ce qui est susceptible de fournir des résultats manquant de cohérence.



L'analyseur cobas m 511 identifie, compte, isole et classifie les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, puis présente les images numériques de tous ces types de cellules. L'automatisation et la numérisation réduisent la nécessité d'examens microscopiques manuels, précise le communiqué.



Il existe plus de 150 pathologies liées à l'hématologie, c'est-à-dire aux maladies du sang. En Europe, 80 millions de personnes souffriraient de ce type maladies. - (awp)