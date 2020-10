Roche: les effets de changes éclipsent la performance de Diagnostics sur neuf mois

jeudi, 15.10.2020

Roche affiche sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé en recul de 5% à 43,98 milliards de francs.

La croissance doit toujours s'établir entre 1% et 5% sur l'entier de 2020, hors effets de changes. (Keystone)

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche affiche un recul de 5% à 43,98 milliards de francs. Hors effets de changes, le laboratoire rhénan revendique toutefois une modeste croissance de 1%.



La relativement modeste division Diagnostics a profité de la pandémie et de sa palette d'offres en matière de détection du Sars-Cov-2 pour étoffer ses recettes de 2% (+9% à taux de changes constants) à 9,66 milliards.



Reconnaissant un impact négatif du Covid-19 sur les recettes de sa division Pharma, en plus du désormais structurel impact de la concurrence de versions biosimilaires de ses traditionnels moteurs de vente, Roche assure avoir néanmoins réussi à pratiquement combler le manque à gagner grâce à ses nouveaux produits.



Les ventes de médicaments ont rapporté 34,32 milliards, soit 6% (1% tcc) de moins qu'un an auparavant.



Si les recettes de l'unité Diagnostics correspondent aux projections des analystes consultés par AWP, la performances du coeur de métier dans les médicaments de la multinationale rhénane déçoit quelque peu. La performance d'ensemble s'inscrit ainsi un gros demi-milliard de francs en deçà des attentes moyennes.



La croissance doit toujours s'établir entre 1% et 5% sur l'entier de 2020, hors effets de changes. Le bénéfice par bon de jouissance doit suivre une courbe similaire et les actionnaires peuvent compter sur une nouvelle hausse du dividende.(AWP)