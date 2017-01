Roche obtient l'homologation pour le médicament MabThera en Suisse

jeudi, 12.01.2017

Roche a reçu l'homologation pour une nouvelle formulation de son médicament MabThera (rituximab) en Suisse auprès de Swissmedic. Désormais administré par voie sous-cutanée, le traitement cible les formes fréquentes de lymphome non hodgkinien, à savoir le lymphome folliculaire (LF) et le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), a annoncé le groupe pharmaceutique jeudi.



La nouvelle formulation réduit sensiblement la durée d'administration, précise le communiqué. Cette dernière est désormais comprise entre cinq et sept minutes, contre environ deux heures et demie de perfusion dans le cadre de l'administration intraveineuse de MabThera.



L'Autorité suisse de contrôle et d'autorisation des produits thérapeutiques Swissmedic s'est appuyée sur les données de l'étude Sabrina, qui ont démontré la non-infériorité de la formulation sous-cutanée de MabThera par rapport à celle intraveineuse.



Les lymphomes sont des affections cancéreuses du système lymphatique. Ceux non hodgkinien représentent environ 85% des lymphomes diagnostiqués.



MabThera a été homologué pour la première fois en Suisse en 1997. - (awp)