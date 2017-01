Roche: examen prioritaire de la FDA pour Actemra/RoActemra

mardi, 24.01.2017

Roche a reçu de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) le statut d'examen prioritaire pour son médicament Actemra/RoActemra (tocilizumab) pour le traitement de la maladie de Horton (artérite giganto-cellulaire), a-t-elle précisé mardi.



Depuis plus de cinquante ans, aucune nouvelle thérapie n'a été mise au point pour traiter cette maladie auto-immune causée par une inflammation des artères et potentiellement mortelle, précise la société pharmaceutique.



En octobre dernier, la FDA a accordé le statut de percée thérapeutique au médicament après que ce dernier a obtenu des résultats positif dans une étude clinique de phase III. Cette dernière a démontré une rémission plus marquée chez les patients traités avec une combinaison de tocilizumab et de glucocorticoïdes, que chez ceux auxquels seuls des stéroïdes avaient été administrés. - (awp)