Roche: la FDA approuve un test précoce contre le cancer du col de l'utérus

mercredi, 11.03.2020

Roche a obtenu de l'autorité sanitaire (FDA) aux Etats-Unis un feu vert pour la commercialisation d'un nouveau test cytologique, destiné à améliorer le dépistage du pré-cancer du col de l'utérus.

Quelque 13'800 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus devraient être diagnostiqués aux Etats-Unis en 2020.(Keystone)

Le nouveau test cytologique de Roche est destiné à améliorer le dépistage du pré-cancer du col de l'utérus chez les femmes testées positives au papillomavirus humain (HPV). Sa commercialisation a été approuvée par l'autorité sanitaire aux Etats-Unis.



Le laboratoire bâlois souligne dans son communiqué mercredi que quelque 13'800 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus devraient être diagnostiqués aux Etats-Unis en 2020 - selon l'American Cancer Society - et que plus de 4000 femmes vont mourir de cette maladie. Les infections persistantes au HPV représentent l'essentiel des causes pour ce type de cancer.(awp)