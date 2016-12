Roche publie une étude positive de phase III sur Ocrevus

jeudi, 22.12.2016

Roche a annoncé jeudi avoir publié des résultats positifs d'une étude de phase III sur le médicament expérimental Ocrevus (ocrelizumab).

Le mastodonte rhénan avait déjà présenté en septembre des études de phase III notamment auprès l'Agence européenne des médicaments (EMA) et son homologue américaine (FDA) pour demander une homologation de ce médicament. - (Reuters)

Roche a annoncé jeudi avoir publié des résultats positifs d'une étude de phase III sur le médicament expérimental Ocrevus (ocrelizumab) dans la revue "New England Journal of Medicine", indique un communiqué.



Ce produit est le "premier et unique" traitement capable de démontrer une efficacité supérieure par rapport à des comparateurs pour la sclérose multiple, tant primaire que récidivante, lors d'études cliniques. Par ailleurs, Ocrevus a démontré un profil de sécurité dans trois études étendues de phase III, assure le groupe pharmaceutique.



Le mastodonte rhénan avait déjà présenté en septembre des études de phase III notamment auprès l'Agence européenne des médicaments (EMA) et son homologue américaine (FDA) pour demander une homologation de ce médicament.



En début de semaine, la FDA a d'ailleurs prolongé le délai d'examen pour l'homologation d'Ocrevus jusqu'au 28 mars. Cette période additionnelle est due au fait que le groupe pharmaceutique a dû fournir des données supplémentaires sur le processus commercial du médicament.



"Cette prolongation n'a pas de lien avec à l'efficacité ou la sécurité d'Ocrevus", a souligné Roche. - (awp)

Résultats positifs pour emicizumab contre l'hémophilie

Le groupe pharmaceutique Roche a enregistré des résultats positifs pour son médicament en développement emicizumab destiné au traitement de l'hémophilie de type A chez les patients âgés de 12 ans ou plus, a annoncé jeudi le géant bâlois.



Utilisé en prophylaxie, le produit a démontré "une baisse statistiquement importante" du nombre de saignements comparé aux patients ne recevant pas de traitement, dans le cadre d'une étude clinique de phase III, selon un communiqué.



Environ 320'000 personnes au niveau mondial sont atteintes d'hémophilie de type A, dont 50% à 60% sont touchées par la forme sévère de la maladie caractérisée par des hémorragies spontanées ou prolongées.



En septembre 2015, l'agence américaine du médicament (FDA) avait octroyé le statut de percée thérapeutique pour emicizumab dans le traitement de l'hémophilie. - (awp)