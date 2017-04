Ringier voit son bénéfice doubler à 22,8 millions de francs

Ringier a au cours de l'exercice 2016 vu son bénéfice doubler à 22,8 mio CHF. Cette évolution positive est imputable principalement aux places de marchés en ligne et à la consolidation intégrale du portefeuille suisse de magazines de Ringier Axel Springer Suisse, explique le groupe de presse mercredi.

"Notre stratégie de diversification et de numérisation systématique déploie ses effets. Nous réalisons déjà 62 % du bénéfice opérationnel (Ebitda) au moyen des modèles commerciaux numériques (...)", relève le directeur général (CEO) Marc Walder, cité dans le communiqué. En 2012, la contribution des activités numériques à ce gain était encore inférieure à 1%.

Durant la période sous revue, le bénéfice opérationnel (Ebitda) s'est étoffé de 13% à 108,3 mio CHF et la marge afférente est restée presque stable à 10,3%. Le chiffre d'affaires a aussi augmenté à 1,05 mrd CHF, soit un gain de 11%.

Au niveau des secteurs, Ringier Digital a enregistré une croissance à deux chiffres des recettes et du résultat opérationnel.

Les processus de transformation numérique portent leurs fruits également dans le département Publishing Suisse. Pour la première fois de son histoire, davantage de lecteurs ont utilisé les canaux numériques que l'édition imprimée du quotidien Blick en 2016. Les revenus publicitaires de Blick.ch ont eux aussi dépassé pour la première fois ceux du Blick imprimé, souligne Ringier.

Ringier est aujourd'hui actif dans 19 pays et compte, à l'échelle du groupe, plus de 150 publications, environ 200 plateformes numériques et plus de 90 applications mobiles, précise l'entreprise.(awp)