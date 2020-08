Richemont: Wendy Luhabe au conseil d'administration

vendredi, 07.08.2020

Richemont a proposé l'élection de Wendy Luhabe au conseil d'administration, en tant que membre du comité de nomination.

Wendy Luhabe occupera le poste d'administrateur non exécutif et deviendra membre du comité de nomination du conseil d'administration de Richemont.

Richemont a annoncé vendredi la nomination de Wendy Luhabe pour l'élection au conseil d'administration. Sa nomination est soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

Wendy Luhabe occupera le poste d'administrateur non exécutif et deviendra membre du comité de nomination du conseil d'administration. Elle a une grande expérience des produits de luxe et une longue relation avec Richemont. Elle a présidé Vendôme South Africa (la filiale de Richemont en Afrique du Sud) de 2001 à 2011.

Wendy Luhabe est une entrepreneure sociale et une activiste économique qui a reçu de nombreuses distinctions pour sa contribution pionnière à l'autonomisation économique des femmes en Afrique du Sud. Elle est la présidente fondatrice de Women in Infrastructure Development and Energy (WINDE) qui se concentre sur l'autonomisation économique des femmes. Wendy Luhabe a égaleme fondé "Bridging the Gap", une organisation qui forme des diplômés noirs ayant des compétences en entreprise, ainsi que le Women Private Equity Fund (WPEF), le premier fonds privé de capital-risque pour les femmes en Afrique du Sud.

Elle est également membre fondateur de Women Investment Portfolio Holdings (WIPHOLD) qui permet aux femmes de devenir des investisseurs dans l'économie sud-africaine.

Wendy Luhabe a plus de 25 ans d'expérience au sein de conseils d'administration de diverses industries et entreprises, notamment Tiger Brands, Vodacom, la Bourse de Johannesburg, le département de marketing international Council (IMC), Alliance Capital, et les écoles de commerce IMD et ESSEC. Elle est actuellement membre des conseils d'administration de Pepkor, en tant que directeur non exécutif, et de Libstar, qu'elle préside.

Wendy Luhabe a travaillé sans relâche pour contribuer au développement des femmes et pour éduquer et encadrer les jeunes générations. Elle a créé la Fondation Wendy Luhabe et établi une bourse d'études à l'université de Johannesburg.

Elle est titulaire d'un diplôme en commerce de l'université du Lesotho et d'un doctorat honorifique de l'université de Fort Hare.