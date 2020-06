BNP Paribas Suisse: Richard Albrecht nommé responsable du marché romand

mardi, 16.06.2020

Richard Albrecht est nommé responsable wealth management du marché romand au sein de BNP Paribas Suisse.

Fort d’une expérience de 20 ans acquise principalement dans de grands groupes bancaires Suisse, Richard Albrecht a débuté sa carrière chez UBS, et Lombard Odier.

BNP Paribas Suisse poursuit sa stratégie de croissance sur le marché suisse et nomme Richard Albrecht responsable du marché romand. Basé à Genève, Richard Albrecht est sous la responsabilité directe de Jean-Paul Rojal, Head of Switzerland & International Europe Markets, et est assisté d'une équipe nouvelle de trois personnes.

Fort d’une expérience de 20 ans acquise principalement dans de grands groupes bancaires Suisse, Richard Albrecht a débuté sa carrière chez UBS, et Lombard Odier en tant que banquier privé spécialisé sur le marché Suisse onshore.

Dans le cadre de ses dernières fonctions au sein de Deutsche Bank, il était responsable ces dix dernières années de la Suisse romande et d’une équipe UHNWI & Single Multi Family Office. Il assurait le coverage des principaux clients de son marché.

Il a aussi déployé, à l’instar de beaucoup de banques internationales, un lourd programme de «change» et de transformation.

Comptant près de 1.300 employés et 3 implantations à Genève, Zurich et Lugano, BNP Paribas Suisse est une banque européenne de premier plan pour les entreprises ainsi que les clients institutionnels et privés