Reyl participe à la mise en oeuvre d'un important projet immobilier au Brésil

mercredi, 12.02.2020

Reyl est intervenu en qualité d’arrangeur et teneur de livre d’une émission obligataire privée de 60 millions de dollars dans le cadre d’un grand projet immobilier brésilien.

SG



Xavier Ledru, responsable adjoint de Corporate Advisory & Structuring chez Reyl.

Le groupe Reyl a arrangé une émission obligataire de 60 millions de dollars dans le cadre de Cidade Matarazzo, un important projet immobilier, hôtelier et de boutiques de luxe à São Paulo, au Brésil.

Les obligations ont été émises par une entité luxembourgeoise et entièrement souscrites par un des plus importants fonds d’investissement en Asie. Le produit de l'émission sert à refinancer la dette existante et financer des apports en capitaux pour la partie commerciale du projet.

Cidade Matarazzo est le plus grand projet de rénovation du patrimoine au Brésil. Il couvre une superficie de 250.000 m2 et s’articule notamment autour d’un hôtel de luxe Rosewood qui devrait ouvrir ses portes en octobre 2020, ainsi que de bureaux et d’espaces commerciaux. Cette nouvelle ville dans la ville de São Paulo devrait attirer jusqu'à 30 millions de visiteurs par an.

L'équipe Corporate Advisory & Structuring de Reyl est intervenue en tant que conseil financier sur la structuration et la négociation de cette transaction transfrontalière, impliquant un grand nombre de parties situées principalement aux États-Unis, au Brésil, au Luxembourg, en Irlande et à Hong Kong.