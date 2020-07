Reyl & Cie étoffe son équipe d’associés

mercredi, 01.07.2020

Reyl & Cie nomme Thomas Fontaine en tant qu’Associé de la Banque et Michael Welti en tant que Responsable adjoint de la gestion privée.

Thomas Fontaine.

Reyl & Cie étoffe son équipe d’associés avec la nomination de Thomas Fontaine, actuellement responsable de la ligne de métier Entrepreneur & Family Office Services. Il rejoint ainsi François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula en tant qu'Associé de la Banque à Genève.

Docteur en droit et avocat, Thomas Fontaine bénéficie d’une expérience approfondie dans les domaines du droit des affaires, des financements de projets et de la structuration de patrimoine.

Il rejoint Reyl & Cie en 2011 en tant que Responsable du département Legal & Transactions et Directeur de la filiale Reyl Prime Solutions, spécialisée dans les services de family office à l’attention d’une clientèle fortunée. Il participe à la création de la ligne de métier Entrepreneur & Family Office Services, dont il devient Responsable dès 2018. Il est membre du Comité Exécutif de la Banque depuis 2019.

En plus de contribuer au développement transversal du Groupe, Thomas Fontaine poursuivra l’expansion des activités du département Entrepreneur & Family Office Services, positionné comme point d’entrée unique à l’ensemble des métiers du Groupe Reyl et spécialisé dans le développement de mandats dotés de caractéristiques complexes et pluridisciplinaires.

Michael Welti, responsable adjoint Wealth Management

Afin d’étoffer encore la gouvernance de ses activités de gestion de fortune, REYL & Cie a nommé Michael Welti, actuellement Directeur de sa succursale de Zurich, comme Responsable adjoint de l’activité Wealth Management, sous la responsabilité directe de Lorenzo Rocco di Torrepadula, Associé. Sous sa houlette depuis 2016, la succursale de Zurich a connu une forte croissance organique et étendu sa gamme de services destinés aux family offices et gérants d’actifs.