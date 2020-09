Jan Ellerbrock quitte la direction de Vaudoise Assurances

jeudi, 10.09.2020

Vaudoise Assurances enregistre un départ au sein de sa direction générale. Responsable de la transformation numérique de l'assureur vaudois et chef du département informatique depuis 2018, Jan Ellerbrock quitte l'entreprise. Les motifs de ce changement ne sont pas dévoilés.



Agé de 45 ans, M. Ellerbrock a établi la stratégie numérique de l'entreprise, renforcé les équipes et lancé les programmes de transformation, a précisé l'assureur établi à Lausanne.

Jan Ellerbrock quitte l'entreprise d'un commun accord avec Vaudoise Assurances.



Avant de rejoindre Vaudoise Assurances, M. Ellerbrock, qui dispose d'un master en ingénierie industrielle de l'Université de Darmstadt, en Allemagne, a occupé un poste dirigeant dans une société de conseil avec pour mission de concevoir et mettre en oeuvre l'innovation numérique pour des assureurs en Suisse et en Europe.



Auparavant, il a oeuvré pendant une dizaine d'années comme responsable informatique puis comme directeur des opérations auprès d'un grand groupe de réassurance.(AWP)