Une étude clinique américaine du genevois Relief Therapeutics se concrétise

mardi, 02.06.2020

Relief Therapeutics recrute des premiers patients pour une étude clinique avancée dans le traitement de lésions pulmonaires dues au Covid-19

La biotech genevoise déploie ses activités dans le domaine pharmaceutique (Keystone).

Le laboratoire genevois Relief Therapeutics, coté sur SIX, et son partenaire aux Etats-Unis Neurorx ont procédé au recrutement de premiers patients pour une étude clinique de phase 2/3 sur le RLF-100 (polypeptide intestinal vasoactif humain synthétique) contre les lésions pulmonaires liées au Covid-19.



Ce volet de recherche prévoit l'enrôlement de 120 patients présentant une détresse respiratoire aigüe (SDRA) et nécessitant des soins intensifs, ainsi qu'une ventilation artificielle. Le RLF-100 sera évalué à l'aune d'un placebo, en complément dans les deux cas des soins intensifs maximaux, précise un communiqué.



Le RLF-100 a été conçu pour inhiber les cytokines inflammatoires et préserver les cellules épithéliales pulmonaires qui recouvrent les sacs alvéolaires, présentées comme la principale cible du Sars-Cov-2 responsable de la Covid-19.



L'étude se concentre pour l'heure sur plusieurs sites aux Etats-Unis, mais des démarches sont en cours pour l'étendre à l'Union européenne, à la Grande-Bretagne, à la Russie et à l'Australie.



La substance développée par l'ancêtre de Relief - Mondo Biotech - jouit du statut de médicament orphelin tant auprès de l'Agence des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) aux Etats-Unis depuis 2001 que de l'Agence européenne des médicaments (EMA) depuis 2006, pour les indications contre le SDRA, les lésions pulmonaires graves ainsi que la sarcoïdose.



A 10h00, la nominative Relief Therapeutics s'appréciait de 17% à 2,52 centimes, dans un SPI en hausse de 0,83%. (AWP)