Relief Therapeutics et Neurorx annoncent des premiers résultats encourageants

mardi, 13.10.2020

Relief Therapeutics et Neurorx ont fait part mardi de résultats encourageants de leur médicament pour traiter des patients covid admis en soins intensifs.

Dans l'ensemble, 81% des patients traités par RLF-100 ont survécu plus de 60 jours, contre 17% des patients témoins.(Keystone)

Relief Therapeutics et son partenaire américain Neurorx ont annoncé des premiers résultats encourageants dans l'efficacité de leur RLF-100 (aviptadil) contre la Covid-19, sur des patients dans un état critique admis en soins intensifs, avec une comorbidité grave, et souffrant d'une insuffisance respiratoire, selon un communiqué paru mardi.



Dans l'ensemble, 81% des patients traités par RLF-100 ont survécu plus de 60 jours, contre 17% des patients témoins. Les patients traités par RLF-100 ont démontré une probabilité 9 fois plus élevée de survie et de rétablissement après une insuffisance respiratoire, avec un degré élevé de signification statistique.(AWP)