Relais & Châteaux réunit les chefs de sa délégation Suisse & Liechtenstein

lundi, 16.10.2017

Relais & Châteaux a réuni les chefs de sa délégation Suisse & Liechtenstein. L’occasion pour eux de partager leurs bonnes pratiques pour une cuisine durable et d’échanger sur les problématiques auxquels sont confrontés ses chefs. Le Krone Regensberg a été admis en qualité de nouveau membre de la délégation Suisse & Liechtenstein.

L'hôtel-restaurant Krone Regensberg fait son entrée dans l'association Relais & Châteaux, qui compte 550 membres sur 64 pays dont 28 en Suisse et au Liechtenstein.

Cette journée organisée autour d’ateliers a permis aux chefs d’échanger notamment sur le futur de la cuisine avec l’intervention de Knut Schwander, Responsable du Gault & Millau Suisse Romande ; sur le gaspillage alimentaire grâce à la présence de Thomas Messerli d’United Against Waste, mais également sur les problématiques de recrutement rencontrées dans les cuisines et en salle.

Philippe Gombert, Président International de l’Association, a réaffirmé les engagements pris par Relais & châteaux pour préserver, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la planète.

« ll n'y a pas d'expérience Relais & Chateaux sans celle de la cuisine. Nos clients recherchent une expérience culinaire et des émotions, et retrouvent l’histoire et le terroir du chef. Nous avons présenté en 2014 un Manifeste à l’Unesco, c’est ce mouvement de préservation et d’inspiration en faveur d’un monde meilleur, plus juste, plus sain que la grande famille Relais & Châteaux a décidé d’impulser. »

Pour Stéphane Décotterd, Vice-Président de la délégation Suisse & Liechtenstein et chef de cuisine et maître de maison du Restaurant Le Pont de Brent (2 étoiles Michelin, 18 points GaultMillau) « Notre engagement se vit dans la réalisation d’une cuisine qui préserve les ressources naturelles les plus rares. Notre cuisine se veut engagée, responsable, respectueuse des produits, des espèces animales et végétales, et des saisons. »

Ce fût également l’occasion de partager les actualités et les projets de l’association sur le marché Suisse & Liechtenstein.

Un évènement avec Les Grandes Tables de Suisse et Suisse Tourisme en 2018. Pour montrer la diversité des produits suisses et la richesse de ce terroir, des chefs Relais & Châteaux associés à des chefs des Grandes Tables de Suisse réuniront leurs producteurs le temps d’un marché ouvert à tous. « Nous sommes très heureux du partenariat avec Les Grandes Tables de Suisse et Suisse Tourisme. Nous partageons les mêmes valeurs dans notre travail et je suis convaincu qu’ensemble nous allons réaliser notre vision d’un monde meilleur par une cuisine engagée et authentique », affirme Philippe Gombert.

Entrée de l’hôtel-restaurant Krone Regensberg

Se réveiller face aux montagnes des Alpes jurassiennes. Voilà ce que propose une petite maison de caractère, perchée dans le village médiéval de Regensberg, en Suisse. Entièrement reconstruit par Katja et Franck Gunthart après son incendie dévastateur en 2011, l'établissement, qui a accueilli des politiques et des présidents américains par le passé, renoue aujourd'hui avec sa vocation première : celle d'accueillir des voyageurs du monde entier. Parquets bruts et murs de pierres sèches structurent les espaces ; les pièces de mobilier de collection habillent le tout, offrant un décor confortable et moderne. Aussi, les petites attentions de Thorsten Knocke, le Maître de Maison sont plus qu’appréciées. L'hôtel-restaurant Krone Regensberg fait son entrée dans l'association Relais & Châteaux, qui compte 550 membres sur 64 pays dont 28 en Suisse et au Liechtenstein, 375 ézoiles Michelin et 223 membres étoilés.