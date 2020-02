Logements abordables: une contre-proposition à 250 millions de francs

mercredi, 05.02.2020

Réguler le marché ou injecter des millions de francs dans la construction de logements à loyer modéré. Les Suisses trancheront dimanche.

Maude Bonvin



«Pour construire plus, il faut assouplir la législation et non pas en rajouter une couche», déclare Frédéric Dovat.