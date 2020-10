Nouria Hernandez rapprochera le Biopôle des hautes écoles

vendredi, 16.10.2020

Rectrice de l’Unil jusqu’à l’été prochain, la biologiste Nouria Hernandez a été choisie pour présider le Biopôle, le hub lausannois de plus de 95 entreprises dans les sciences de la vie.

Sophie Marenne



Nouria Hernandez est devenue présidente du Biopôle d’Epalinges le 1er octobre. Elle succède à Konstantinos Efthymiopoulos et présente un profil bien plus académique que son prédécesseur qui, lui, est issu de l'industrie pharmaceutique et biomédicale.(keystone)