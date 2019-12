Recapp IT: l’Alexa pour le suisse allemand

mardi, 19.11.2019

Recapp IT a développé un assistant vocal qui comprend le Suisse allemand. La jeune pousse a été soutenue par la fondation valaisanne pour l’innovation, The Ark, qui fête ses quinze ans.

Maude Bonvin



Les co-fondateurs de recapp IT, Erika et David Imseng, se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale en 2014. (recapp IT)