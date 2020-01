Sandoz: Rebecca Guntern à la tête des activités européennes

mardi, 07.01.2020

Rebecca Guntern est la nouvelle responsables pour l'Europe de Sandoz.

Rebecca Guntern chapeautera désormais les activités du groupe dans une quarantaine de pays du continent. (Keystone)

Sandoz - entité de Novartis dédiée aux répliques de médicaments originaux - se dote d'une nouvelle responsable pour l'Europe en la personne de Rebecca Guntern, qui rejoint simultanément la direction générale de la filiale. Mme Guntern supervisait déjà les activités de Sandoz en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne et à Chypre, précise un communiqué publié mardi.

Elle chapeautera désormais les activités du groupe dans une quarantaine de pays du continent. Mme Guntern détient parallèlement un mandat d'administratrice auprès de BKW Energie et est membre de l'association faîtière européenne des génériques et biosimilaires, Medicines for Europe. (awp)