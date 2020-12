Rapid Nutrition demande sa décotation de la Bourse suisse

mardi, 01.12.2020

L'entreprise Rapid Nutrition va se retirer de la Bourse suisse pour se concentrer sur le marché des capitaux aux Etats-Unis.

La date effective de la décotation sera annoncée ultérieurement. (Keystone)

Le spécialiste des compléments alimentaires Rapid Nutrition, domicilié au Royaume-Uni, a demandé mardi sa décotation de la Bourse suisse. La date effective sera annoncée ultérieurement.

L'entreprise a justifié cette décision par sa concentration sur le marché des capitaux aux Etats-Unis, dénonçant au passage le dossier de l'accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne et le "manque de support après-vente et de services" dans la Confédération, dans un bref communiqué.

Selon des données provisoires, le chiffre d'affaires 2019/20 (clôture fin juin) de Rapid Nutrition a augmenté de 9% à 3,38 millions de dollars australiens, alors que le résultat brut a baissé de 7,3% à 1,9 million. (awp)