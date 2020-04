Randy Castleman fait son entrée à l’Advisory Board de Forestay Capital

mardi, 21.04.2020

Randy Castleman rejoint l’Advisory Board de Forestay Capital, la division d’investissement en technologie d’Ernesto Bertarelli.

Randy Castleman rejoint ainsi le conseil consultatif aux côtés de Stefan Meister, COO de Waypoint, de Ron Cami, le directeur juridique du groupe, et d'Alex Papadimitriou, CEO et CIO de Kedge Capital (Private Equity), l’une des autres sociétés faisant partie du portefeuille de Waypoint.

Randy Castleman est un investisseur expérimenté en capital-risque, avec une expérience approfondie en tant que conseiller auprès d’investisseurs institutionnels et de family offices, en particulier concernant les technologies émergentes disruptives. Il a occupé la fonction de conseiller principal auprès du family office multi-familles Signature Family Wealth Advisors (aujourd'hui Brown Advisory) s’agissant de ses investissements en capital-risque et de ses participations directes.

Il a co-fondé et co-géré Court Square Ventures (Automated Insights, CSTV, Yandex), une société de capital-risque qui investit dans les technologies habilitantes dans les secteurs des communications, des médias numériques et des technologies de l'information. Il a également été entrepreneur résident au Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering à Harvard, aidant des chercheurs de haut niveau à explorer les possibilités commerciales de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'utilisation de l'ADN comme support de stockage des données. Randy Castleman a présidé auparavant un family office, et a également participé en tant que conseiller à un conseil consultatif sur la propriété intellectuelle, la vie privée et la sécurité constitué par la Maison Blanche.