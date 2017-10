RAM Active Investments prendra à sa charge les coûts de recherche externe

jeudi, 12.10.2017

RAM Active Investments (“RAM AI”), spécialiste en gestion active et alternative, absorbera l’intégralité des coûts dédiés à la recherche externe dans le cadre de la directive de l’Union Européenne MiFID II qui rentrera en vigueur en janvier 2018.

Thomas de Saint-Seine, DG et Senior Equity Fund Manager.

RAM AI a choisi de prendre en charge tous les frais dédiés à la recherche externe dans le cadre de la directive de l'Union Européenne MiFID II, afin de conserver des niveaux de dépense modérés et de maintenir la qualité de gestion inchangés sur sa gamme de fonds obligataire « RAM Tactical » qui utilise de la recherche externe.

Sa gamme directionnelle et non-directionnelle de fonds d’actions « RAM Systematic », qui repose à 100% sur un processus de recherche interne, ne subira pas non plus d’impact en matière de recherche et de coûts.

Thomas de Saint-Seine, DG et Senior Equity Fund Manager, indique : « Chez RAM AI, nous avons toujours absorbé tous les coûts de recherche pour nos fonds systématiques fondamentaux qui reposent uniquement sur notre recherche interne. En ce qui concerne nos fonds obligataires tactiques nous absorberons les coûts de recherche externe au niveau de RAM Active Investments afin de maintenir la qualité et la valeur ajoutée pour l’ensemble de nos investisseurs. Cet effort dans le cadre de la directive MiFID II permet d'accroître la confiance et la transparence vis-à-vis de nos investisseurs»

Par ailleurs, nous vous informons que RAM AI se prépare activement à l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui prendra effet en mai 2018. Même si les activités de gestion d’actifs institutionnels menées par RAM AI sont moins concernées par la détention et le traitement de données personnelles, le gérant d’actifs s’attèle a l’implantation d'un modèle interne compatible avec les exigences requises par le RGPD.