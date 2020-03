Coronavirus: Raiffeisen rabote ses prévisions de croissance

vendredi, 13.03.2020

Raiffeisen table désormais sur un PIB en repli de 0,2% en Suisse, alors que dans ses précédentes estimations la banque s'attendait encore à +1,3%.

L'économie est touchée par des goulets d'étranglement potentiels dans les chaînes d'approvisionnement, explique Raiffeisen.(Keystone)

Les économistes de Raiffeisen ont revu en nette baisse leurs estimations de croissance pour cette année, en raison de la pandémie de coronavirus.



L'établissement table désormais sur un produit intérieur brut (PIB) en repli de 0,2% en Suisse, alors que dans ses précédentes estimations la banque s'attendait encore à +1,3%.



Martin Neff et son équipe expliquent que d'une part l'économie est touchée par des goulets d'étranglement potentiels dans les chaînes d'approvisionnement et par la dégradation de la croissance économique mondiale. Ils ajoutent d'autre part que les mesures directes en vue de contenir la propagation du coronavirus ralentissent l'économie helvétique.



Les secteurs les plus touchés seront ceux de la gastronomie et de l'organisation d'événements. Mais l'industrie du tourisme, donc les hôtels, les sociétés de transport et les agences de voyages, sont également frappées de plein fouet. Sans oublier le commerce et les autres secteurs industriels.(awp)