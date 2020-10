Softwareone: Raiffeisen Informatik a vendu ses titres à 25,25 francs

vendredi, 09.10.2020

Raiffeisen Informatik a bouclé la vente de sa participation dans le spécialiste des services et du conseil informatique aux entreprises Softwareone.

La participation cédée représente 2,78% du capital-actions de Softwareone.(Keystone)

Les quelque 4,4 millions d'actions ont toutes trouvé preneur pour 25,25 francs par titre, indique vendredi le groupe nidwaldien Raiffeisen Informatik. L'opération, réalisée grâce à une procédure de constitution de livre d'ordre accélérée, devrait être finalisée le 13 octobre.



La participation cédée représente 2,78% du capital-actions de Softwareone, dont le flottant devrait augmenter à 58%, précise le communiqué. Avec une part de 29%, les trois fondateurs Daniel von Stockar, Beat Curti et René Gilli demeurent les principaux actionnaires de leur entreprise.



Jeudi, la nominative Softwareone a clôturé à 25,85 francs. Raiffeisen Informatik a annoncé jeudi soir son intention de céder son paquet d'actions.



Dans un commentaire, la Banque cantonale de Zurich sort sa calculatrice pour tenter de déterminer quel sera véritablement le flottant de Softwareone, entre 52% (estimation de SIX) et 58%. KKR détient désormais 5,2% du capital-actions et le groupe d'héritiers Winter 2,8%. Ces deux participations n'ont pas de clause de gel (lock-up). Les trois fondateurs doivent pour leur part garder leurs titres jusqu'au 25 octobre. Aucun d'entre eux ne va vendre une part significative, selon l'analyste Andreas Müller.



Le titre demeure bon marché, selon ce spécialiste qui évoque une juste valeur de 26,90 francs selon la méthode de valorisation basée sur les flux de trésorerie (DCF). L'intégration de Comparex va participer à une forte croissance des recettes et à une amélioration des marges, grâce aux synergies. La recommandation "surpondérer" reste de mise.



A 9h46, le titre Softwareone plongeait de 1,0% à 25,60 francs, dans des volumes relativement élevés. Le SPI grappillait 0,30%.(AWP)