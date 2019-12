Tesla livre son premier lot de voitures "made in China"

lundi, 30.12.2019

Quinze Model 3 sont sortis de la chaîne de montage de l'usine Tesla, inaugurée il y a moins d'un an en Chine.

Pékin a annoncé la semaine dernière l'exonération d'une taxe de 10% pour les acheteurs d'un Model 3 fabriqué sur son sol. (Keystone)

Le constructeur automobile Tesla a livré lundi sa première fournée de véhicules fabriqués sur le sol chinois, moins d'un an après l'inauguration de sa première usine hors des Etats-Unis, à Shanghaï.

Les premières voitures à être sorties de la chaîne de montage ont été remises à des employés ayant passé commande précédemment. Il s'agissait de quinze Model 3, le véhicule d'entrée de gamme du groupe.

Tesla prévoit de livrer de manière plus massive ces berlines dès le mois prochain dans le pays, a affirmé le directeur général de l'entreprise pour la Chine, Wang Hao.

Elle y fabrique pour l'instant plus de 1.000 voitures par semaine mais espère en produire le double l'an prochain, selon les affirmations du directeur industriel Song Gang à Bloomberg News. D'après le patron de Tesla Elon Musk, 3.000 voitures pourraient sortir chaque semaine des chaînes de montage à terme.

L'usine géante de Shanghaï a vu le jour en janvier et devait permettre à l'origine à l'entreprise américaine de contourner les effets de la féroce guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le but était également de se développer dans le marché de véhicules électriques le plus large au monde.

Alors que la Chine impose traditionnellement aux groupes étrangers présents sur son sol de nouer une alliance avec une entreprise locale, Tesla détient la totalité de l'usine de Shanghaï et bénéficie même d'un traitement de faveur de la part des autorités.

Pékin a notamment annoncé la semaine dernière l'exonération d'une taxe de 10% pour les acheteurs d'un Model 3 fabriqué sur son sol, dont le prix est de 355.800 yuan, soit 50.900 dollars. Les autorités ont accordé un peu plus tôt en décembre une subvention jusqu'à 25.000 yuans à l'achat d'un véhicule de la marque américaine produit sur place. (awp)