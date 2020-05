Quinze des 40 milliards de crédits Covid ont été attribués

mercredi, 27.05.2020

Commerces, garages, secteur manufacturier et de production de marchandises, construction et hôtellerie-restauration ont été les plus demandeurs de crédits Covid.

Au total 14,9 millions de francs ont été attribués. (Keystone)

Quinze des 40 milliards de francs de crédits transitoires Covid mis à disposition par la Confédération ont été attribués à ce jour, selon les chiffres du SECO. Commerces, garages, secteur manufacturier et de production de marchandises, construction et hôtellerie-restauration en ont été friands.

Selon les chiffres figurant mercredi sur le site du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), un peu plus de 124'000 crédits transitoires cautionnés par la Confédération ont été octroyés depuis fin mars. Un graphique montre que la demande a surtout été forte durant les premières semaines après le 26 mars, première date pour demander un crédit.

Au total 14,9 millions de francs ont été attribués. Toujours selon le site du SECO, dont certains médias romands se font l'écho mercredi, les deux grandes banques UBS et Credit Suisse ont été les principales pourvoyeuses de crédits (39%), avec les banques cantonales (31,5%).

Commerces et garages ont été les plus demandeurs avec un quart du volume total des crédits (24,6%). Ils sont suivis par les entreprises manufacturières et de production de marchandises (14,8%), la construction (13,3%) et l'hôtellerie-restauration (9,6%).

Le délai pour la réception des demandes a été fixé au 31 juillet. Les entreprises intéressées peuvent solliciter auprès de leur banque des crédits de transition à hauteur de 10% maximum de leur chiffre d'affaires annuel, jusqu'à un montant maximum de 20 millions de francs.

Elles doivent pour ce faire répondre à certains critères minimaux, et déclarer notamment qu'elles subissent de substantielles pertes de chiffre d'affaires en raison de la pandémie de coronavirus. (awp)

>> Notre dossier coronavirus