Quintet Switzerland présente sa nouvelle équipe de direction

mardi, 19.05.2020

Quintet Switzerland a annoncé la composition de son équipe de direction, dirigée par le CEO Emmanuel Fievet.

Emmanuel Fievet dirige le Comité Exécutif de Quintet Private Bank, composé de huit membres, et basé en Suisse.

La banque privée Quintet Switzerland est dirigée par son CEO Emmanuel Fievet, qui a auparavant servi en tant que CEO et Head of International Private Banking d’Edmond de Rothschild (Suisse). Il a pris ses fonctions suite au départ du chef désigné de la Suisse Dagmar Kamber-Borens. Ce dernier a quitté son poste sept mois après son arrivée, à la suite de la mort soudaine du CEO Juerg Zeltner.

Le groupe bancaire luxembourgeois Quintet, contrôlé par le souverain du Qatar, a reçu au début du mois de mai l'approbation des autorités de contrôle pour reprendre Zürcher Bank am Bellevue. La banque privée Quintet a repris les effectifs et la clientèle de Bank am Bellevue avec des actifs sous gestion de 1,6 milliard de francs.

La banque a ouvert ses portes en Suisse en mai 2020.

Emmanuel Fievet dirige un Comité Exécutif composé de huit membres basé en Suisse qui comprend également :

· Anke Werner : Chief Operating Officer

Forte de ses 20 ans d'expérience au sein de grandes banques et compagnies d'assurance, Anke Werner, Chief Operating Officer, exercera au sein de Quintet Switzerland un mandat étendu couvrant les parties opérations, informatique, immobilier et marketing. En étroite collaboration avec le Group COO Colin Price, elle a notamment comme priorités de piloter la mise en œuvre de la feuille de route numérique de la banque suisse et d'établir des processus front-to-back efficaces et durables.

· Dirk Dillinger : Chief Financial Officer

Riche de près de deux décennies d'expérience, Dirk Dillinger, Chief Financial Officer, est chargé d'établir et de renforcer les principales fonctions financières de l'entreprise, dont la comptabilité, le reporting financier et réglementaire, ainsi que l'analyse commerciale. À ce titre, il travaille en étroite collaboration avec les partenaires des fonctions du Groupe, dont le Group CFO Nicholas Harvey, auditeurs et les autorités réglementaires afin de soutenir l'équipe de direction par des conseils stratégiques qui contribueront à alimenter une croissance soutenue.

· Stephan Matti : Head of Europe International & Group Head of Financial Intermediaries

En tant que Head of Europe International, Stephan Matti est chargé de constituer une équipe au service des clients européens souhaitant avoir des actifs en Suisse. En sa qualité de Group Head of Financial Intermediaries, il définit et supervise également l'exécution d'une stratégie à l'échelle du Groupe visant à développer les activités de la banque auprès des intermédiaires financiers, et travaille en étroite collaboration avec les filiales de Quintet afin de répondre aux besoins complexes des intermédiaires financiers et de leurs clients finaux.

· Clemens Lansing : Co-Group Head of Global Products & Solutions

Très récemment Head of Investments et membre du Comité Exécutif de Bank am Bellevue, Clemens Lansing occupe, aux côtés de Bryan Crawford, le poste de Co-Group Head of Global Products & Solutions. Au sein de Quintet Switzerland, il supervise le déploiement de l'offre de la banque dans les domaines de la planification patrimoniale, de l'investissement, du crédit et des produits et solutions bancaires.

· Thomas Siegenthaler : Chief Risk Officer & Group Chief Credit Risk Officer

Thomas Siegenthaler apporte plus de 30 ans d'expérience internationale au poste de Chief Risk Officer de Quintet Switzerland. En collaboration avec le Group Chief Risk Officer Anthony Swings et du réseau européen d'experts, il veille à la bonne gestion des risques de la banque et la transforme en avantage concurrentiel.

· Eva Selamlar : Head of Legal & Secrétaire du Conseil d’Administration

Puisant dans ses nombreuses années d'expérience à des postes de direction dans les domaines du droit des sociétés, de l'exercice libéral et de la gestion de patrimoine, Eva Selamlar, Head of Legal, comprend parfaitement la complexité du secteur suisse et international de la banque privée. Au-delà de ses compétences purement techniques, elle entretient un dialogue étroit avec les spécialistes thématiques pertinents de Quintet, jouant le rôle de facilitatrice et de conseillère stratégique de la banque. En tant que Secrétaire du Conseil d’Administration, elle prodigue des conseils avisés en matière de gouvernance d'entreprise pour un fonctionnement optimal du Conseil d'Administration.

· Christine Kennedy : Chief Compliance Officer

Forte de son expérience internationale dans le secteur bancaire et le conseil, s'appuyant sur sa formation juridique et fiscale, Christine Kennedy, Head of Compliance, travaille en partenariat avec l'ensemble du personnel de Quintet afin que la banque puisse être fière de ses activités et de la manière dont elle les exerce en Suisse et à travers le Groupe.

