La prolifération inquiétante des sociétés «zombies»

dimanche, 24.05.2020

Qu’il s’agisse d’obligations ou de prêts bancaires, des milliards de dollars ont été levés au cours des dernières semaines.

Gianni Pugliese*



«On ne meurt pas de dettes. On meurt de ne plus pouvoir en faire». C’est ce que doivent se dire certaines entreprises américaines, dont l’endettement ne cesse de progresser.

Qu’il s’agisse d’émissions obligataires ou de prêts bancaires, des milliards de dollars ont été levés au cours des dernières semaines. Peu importe la chute brutale des profits et les doutes sur la viabilité des activités commerciales des sociétés.

Tant qu’ils seront convaincus du soutien de la Fed, les investisseurs prêteront.

Pourtant, des voix s’élèvent pour exprimer le caractère inquiétant de cette dynamique. Elles reflètent le manque d’espoir de reprise économique en forme de «V». Vouloir à tout prix limiter les dégâts sur le marché du crédit, dans un tel contexte, risque d’aggraver les conséquences liées aux futures faillites.

Pourquoi? Parce que des entreprises moribondes, œuvrant dans des secteurs très marqués par la pandémie, pourront néanmoins continuer à emprunter et retarder ainsi la «chronique d’une mort annoncée». Le marché les qualifie de compagnies «zombies». Elles ne génèrent pas assez de revenus pour couvrir les paiements d’intérêts et survivent principalement grâce aux divers programmes d’aide mis en place par la Fed.

Cet accès «facilité» aux capitaux court-circuite le processus de «destruction créative». Il prolonge la vie d’entreprises non-productives qui auraient dû disparaitre depuis longtemps et réduit l’allocation de ressources à des entreprises qui ont un réel potentiel de croissance.

Prise de risque selon le schéma classique

Alors la Fed se trompe-t-elle? Les spécialistes obligataires sont quasi unanimes.

Compte tenu de l’effondrement économique et de l’explosion du chômage, ils reconnaissent que la banque centrale n’a d’autre choix que celui de faire tout ce qu’elle estime nécessaire. Ce faisant, elle encourage la prise de risque selon le schéma classique. Les investisseurs, forts du soutien, repartent à la chasse au rendement. Ils commencent par remplacer leurs bons du Trésor par des obligations d’entreprises de qualité, puis se tournent vers des crédits plus faibles et plus rémunérateurs. Après tout pensent-ils, la Fed ne peut affirmer qu’elle fera tout ce qu’il faut et ne pas l’appliquer, elle perdrait toute crédibilité.

C’est le type de sentiment qui favorise la prolifération des «zombies». Selon des estimations de Bloomberg, les bénéfices des sociétés non-financières de l’indice S&P 500 chuteront de 42% au T2, en glissement annuel.

Sans reprise rapide de l’économie, bon nombre de sociétés auront du mal à renverser la vapeur. «Zombies» ou«zombies en devenir», à défaut de revenus suffisants, il faudra compter sur l’accès au financement pour pouvoir payer les factures.

Les inquiets se demandent combien de temps la Fed sera-t-elle disposée à soutenir les entreprises via ses engagements.

Les autres pensent que si l’accès aux capitaux venait à se refermer, la Fed et le gouvernement feront plus. Entretemps, l’armée des morts vivants recrute, la Fed soutient et le marché achète.

* Analyste obligations chez Mirabaud & Cie