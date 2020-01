M6 joue les entremetteurs entre les investisseurs et les entrepreneurs

samedi, 11.01.2020

Qui veut être mon associé? La nouvelle émission de la chaîne de télévision fran9aise M6 permettra de mettre en relation les entrepreneurs potentiels et des investisseurs.

L'émission présentée par Julien Courbet sera diffusée à partir du mardi 14 janvier en prime-time.

"Je vous propose 10% des parts pour 100.000 euros !" Dans "Qui veut être mon associé?", des aspirants entrepreneurs tentent de convaincre des investisseurs chevronnés de mettre des billes dans leurs projets, un concept d'émission qui cartonne à l'étranger et que M6 a décidé d'adapter en France.

Présentée par Julien Courbet et diffusée à partir du mardi 14 janvier en prime-time, l'émission entend surfer sur l'envie d'entreprendre, une "tendance très importante en France" où "les autoentrepreneurs ont explosé", a souligné le directeur des programmes de la chaîne Guillaume Charles lors d'un point presse.

M6 indique, s'appuyant sur plusieurs études, qu'un Français sur quatre déclare avoir envie d'entreprendre mais que pour 27% des personnes interrogées, les investissements financiers restent le frein principal.

Forte de ces données, la chaîne et la société de production Sony Pictures ont réuni un jury de six experts investisseurs : Marc Simoncini (Meetic, Angell), Catherine Barba (Cashstore, Malinea), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Delphine André (GCA Transport et logistique), Marc Vanhove (Bistro Régent) et Éric Larchevèque (Ledger), qui s'ils sont convaincus par les projets présentés, déboursent des fonds issus de leurs propres capitaux en échange de parts dans la société soutenue.

En face, les entrepreneurs qui ont en commun d'avoir eu une idée (un objet, un service ou un commerce) disposent de quelques minutes pour présenter leur projet et convaincre l'un des investisseurs de l'accompagner.

"Dans la vraie vie, les dossiers sont analysés. Là, ça se joue sur du coup de coeur", indique Julien Courbet, qui dit avoir vu défiler une grande variété de profils d'entrepreneurs en mal de capitaux : "des étudiants, des commerciaux, des vieux, des agriculteurs..."

Tigres et Dragons

On pourra ainsi découvrir dans la première émission Mehdi, un trentenaire autodidacte qui souhaite développer de nouveaux points de vente pour son affaire de réparation de bagages ou encore Lucie, étudiante, qui souhaite développer son idée de cartes postales à planter.

Quant aux investisseurs potentiels, la formule leur permet d'élargir leur horizon. "J'investis depuis très longtemps mais les profils sont plutôt ceux d'étudiants en école de commerce à Paris, là c'était l'occasion de passer le périph et voir ce qui se faisait en province", raconte Marc Simoncini, qui après avoir revendu le site de rencontres Meetic qu'il avait fondé, a créé une société d'investissement dans des start-up.

Comme pour les investisseurs qui accepteront de miser leur argent, c'est un vrai pari pour M6. "On ne sait pas du tout ce que ça va donner, c'est un gros risque, car les grosses marques (d'émissions) marchent très bien mais c'est très difficile d'en faire émerger de nouvelles" a estimé le patron de M6 Nicolas de Tavernost, précisant avoir "la même excitation que quand on a lancé Capital".

Lancé au Japon en 2001 sous le nom "Money tigers", c'est la version anglaise "Dragons' Den" ("le repaire des dragons") créée par la BBC qui popularise cette émission dans le monde, où elle a déjà été adaptée dans 40 pays (Etats-Unis, Allemagne, Canada...).

Cette version britannique, qui a permis à de nombreuses marques de toutes sortes de se lancer sur le marché (avec des sorts variés), en est à sa 17e saison, et la précédente a rassemblé en moyenne 2,7 millions de téléspectateurs. (awp)