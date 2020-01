Question sur l’option couverte: opportunité d’amélioration de rentabilité sur Zurich Insurance

dimanche, 26.01.2020

DISERENS FInance SA*



Dans l’édition de «l’Agefi» du 14 octobre 2019, vous m’aviez conseillé d’acheter 50 actions Zürich à 384,50 francs, sans vente de call, et de vendre 15 puts, échéance juin 2020, base 380 francs à 27 francs. Je vous ai suivi et ne suis pas mécontent d’ailleurs. Le titre est monté depuis et se trouve à 410.50 francs aujourd’hui. Tenant compte de ce mouvement, pensez-vous que je puisse améliorer mon rendement d’une manière ou d’une autre?

Pour mémoire, je rappelle que votre question de l’époque se basait sur un investissement d’environ 70.000 francs.

Il y a à mes yeux deux réponses à votre question.

La première est de ne rien faire car vous êtes dans une position d’attente idéale.

La deuxième, en fonction de l’évolution du titre et de la souplesse de la technique de l’option couverte, est d’agir de la manière suivante: pour les 50 actions que vous possédez, je vous suggère de continuer à ne rien faire, c’est-à-dire de ne pas vendre de calls et donc d’attendre tranquillement le dividende qui devrait tomber en avril prochain. Ce dernier sera certainement très intéressant. Pour les 15 puts que vous aviez vendus à 27 francs sur juin 2020, base 380 francs, vu la montée du titre et le temps qui s’écoule (je rappelle que le temps grignote le prix), ils ne valent plus que 9,10 francs.

Je vous suggère donc de les acheter en «closing» à 9,10 francs pour un débit de 1.365 francs bruts. Dans la foulée, vendez en «opening» 15 (nouveaux) puts Zürich, échéance décembre 2020, base 380 francs à 17,20 francs, pour un encaissement de 2580 francs bruts. Votre marge du jour est de 1215 (2580 – 1365) francs bruts. Avec votre encaissement initial (4050 francs) d’octobre dernier, ce n’est pas moins de 5265 (4050 + 1215) francs à votre crédit, et défiscalisés qui sont tombés dans votre escarcelle.

En résumé, la technique de l’option couverte provoque une activité constante dans un portefeuille, qui permet de «sauter» sur les opportunités d’amélioration de rentabilité.

Les cours ont été relevés le 24 janvier 2020 à 9h25.

*Gérant de fortune indépendant. Spécialiste en options couvertes, membre de l’ASG. Tél 021/7843922 ou martialdiserens@hotmail.com.

