Calls-Puts sur SwissRe

mardi, 07.07.2020

Question sur l’option couverte

Diserens Finance SA*



Suivant régulièrement vos chroniques, dans l’édition de «l’Agefi» du 30 septembre dernier, vous en écriviez une sur le titre SwissRe. Evidemment, à ce moment-là, l’action valait 104 francs et la Covid19 a fait son œuvre entre temps. Je vous avais donc suivi. Aujourd’hui le titre vaut 74 francs et suis ouvert à une nouvelle proposition de votre part. Que me suggéreriez-vous pour une somme d’environ 80.000 francs à investir?

Pour mémoire, la SwissRe a touché 117 francs au plus haut et a dégringolé en-dessus de 50 francs au plus bas.

A 74 francs le prix du jour et 80.000 francs à placer, je vous propose l’investissement suivant: Pour un blocage d’environ 40.000 francs sur votre compte, vendez en «opening» 6 (600 x 64 = 38400) puts SwissRe, échéance mars 2021, base 64 francs à 3,60 francs. Votre encaissement immédiat s’élève à 2160 francs bruts et en cas d’assignation (devoir acheter à 64 francs), votre prix de revient tomberait à 60,40 (64 - 3,60) francs.

Dans un deuxième temps, achetez 500 SwissRe à 74 francs pour un débit de 37.000 francs bruts suivi de la vente en «opening» de 5 calls SwissRe, échéance décembre 2020, base 84 francs à 2 francs. Votre encaissement est de 1000 francs bruts.

En résumé, vous remarquerez que j’ai pris des marges à la baisse et à la hausse relativement importantes et volontaires, c’est-à-dire 10 (74 - 64) francs pour les puts et également 10 (84 - 74) francs pour les calls.

Les cours ont été relevés le 3 juillet 2020 à 9h30.

*Gérance de Fortune. Spécialiste en options couvertes, membre de l’ASG. Tel 021/7843922 ou martialdiserens@hotmail.com.

