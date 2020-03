La panique n’est jamais bonne... putez sur Novartis

Mon portefeuille-titres est composé principalement d’actions suisses. Depuis quelques temps, il est évidemment secoué par l’effet du coronavirus, ce qui ne m’empêche pas de ne pas paniquer et de maintenir le cap, et mes titres bien sûr!! Ayant un peu de liquidité actuellement, environ 40.000 francs à disposition, que me conseilleriez-vous?

Je ne connais pas la composition de votre portefeuille, mais vous avez raison de ne pas paniquer dans les moments que l’on vit actuellement. Il est évident que des opportunités, il y en a. Je tablerais aujourd’hui sur le titre Novartis qui a atteint plus de 96 francs le 19 février dernier, qui se traîne à 80,38 francs ce matin, et dont le dividende a déjà été détaché cette semaine. C’est donc plus de 16% de baisse en moins d’un mois.

Je vous conseillerais donc, tout en bloquant vos 40.000 francs sur votre compte, de vendre en «opening» 5 puts Novartis, échéance décembre 2020, base (strike) 72 francs à 2,75 francs. Votre encaissement immédiat s’élève à 1.375 (500 x 2,75.-) francs bruts tout en prenant une marge de plus de 10% à la baisse par rapport au prix du jour (80,38 - 72.-). Si par malheur vous deviez vous faire assigner (devoir acheter) à 72 francs, votre moyenne sur ce poste tomberait à 69,25 (72 – 2,75) francs bruts.

En résumé, vu la situation particulière du marché, la période est propice à la vente de puts, tout en ne paniquant pas si vous possédez des titres de premier ordre. Les cours ont été relevés le 6 mars 2020 à 9h40. *Gérant de fortune indépendant. Spécialiste en options couvertes, membre de l’ASG.

