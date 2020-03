Les faillites d'entreprises ont reculé de 6% en début d'année

mercredi, 11.03.2020

Quelque 796 faillites de sociétés ont été enregistrées sur les deux premiers mois de l'année 2020, une baisse de 6% par rapport à l'an dernier.

La manufacture du joaillier genevois De Grisogono,

Les faillites ont reculé de 6% sur les deux premiers mois de l'année 2020. Le recul atteint 20% en Suisse romande, selon le communiqué du cabinet Bisnode mercredi.



Le Tessin a enregistré la plus forte baisse (-29%), suivi par la Suisse romande (-20%) et la Suisse centrale (-17%). Dans le nord-ouest du pays, le nombre de faillites a reculé de 10%.

En revanche, il a augmenté de 34% dans l'est de la Suisse, de 17% à Zurich et de 1% dans l'espace Mittelland.



Les créations d'entreprises au stagné à 7667, soit seulement 28 nouvelles inscriptions au registre du commerce sur un an. En Suisse romande, cela correspond à une hausse de 2%.

Rien qu'en février, le nombre de cessations d'activité a chuté en Suisse de 11%, soit 430 entreprises de moins.(awp)