Bond des faillites d’entreprises en juin

mercredi, 08.07.2020

Quelque 410 entreprises ont mis la clé sous le paillasson en juin, une hausse de 16% par rapport au mois précédent.

Les faillites d’entreprises ont augmenté de près de 16% en juin par rapport à mai.(keystone)

Les faillites d’entreprises en Suisse ont enregistré un bond en juin, comparé au mois précédent, alors que parallèlement les créations de sociétés ont progressé encore plus fortement, a indiqué mercredi le cabinet d’informations économiques Bisnode D&B.

Après un total de 353 faillites en mai, leur nombre a augmenté à 410 (+16%) pendant le mois sous revue, a précisé Bisnode dans un communiqué.

Sur les six premiers mois de l’année, 1940 entreprises ont mis la clé sous la porte, un chiffre en recul de 19% sur un an. La baisse a été particulièrement marquée au Tessin (-39%), à Genève (-26%), à Vaud (-25%), au Valais (-35%) et à Fribourg (-26%), alors qu’elle a été plus limitée dans la capitale économique Zurich (-9%).

Les cantons de Schaffhouse (+42%) et la Thurgovie (+22%) représentent une exception avec une forte hausse des faillites au premier semestre.

Les créations d’entreprises ont parallèlement pris l’ascenseur, signant en juin un bond de 24% à 4486 nouvelles sociétés. Sur la première partie de l’année, les nouvelles inscriptions au Registre du commerce ont par contre reculé de 3% à 21’949 nouvelles entités.(ats)