LVMH lance son propre salon horloger

lundi, 13.01.2020

Quatre mois avant Baselworld, LVMH tient pour la première fois son propre salon à Dubaï.

Le Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), désormais Watches and Wonders Geneva, et Baselworld ont harmonisé leurs calendriers, le premier se tenant du 25 au 29 avril et le second du 30 avril au 5 mai 2020. Mais ces dates ont été jugées trop tardives par certains professionnels.

Le salon horloger bâlois soulève des critiques quant à son coût et son utilité, et subit la désaffection d'exposants depuis plusieurs années. Lors de l'édition 2018, leur nombre avait dégringolé de plus de moitié sur un an à environ 650. L'an dernier, ils n'étaient plus que 500 à avoir fait le déplacement. L'absence du groupe Swatch avait fait l'effet d'un coup de massue. Le géant biennois avait préféré organiser un événement en parallèle.