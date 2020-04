Quatre start-up romandes iront se vendre à Boston

mercredi, 22.04.2020

Quatre jeunes pousses romandes figurent parmi les dix gagnants du programme Venture Leaders Life Science de Venturelab.

SG



Dix start-up font partie du programme, parmi elles quatre romandes et six alémaniques.

Dix nouvelles jeunes pousses ont été sélectionnées parmi plus de 60 candidats dans toute la Suisse pour le programme Venture Leaders Life Sciences. Le coup d'envoi du programme sera donné en septembre lors de la Journée suisse des biotechnologies 2020. Les entrepreneurs prévoient ensuite de se rendre en novembre 2020 à Boston, aux États-Unis, pour une tournée de présentation d'une semaine en tant qu’équipe nationale suisse de start-up.

Un tiers des start-up sélectionnées sont dirigées par des femmes. Parmi elles, Elena Gross à la tête de la jeune entreprise bâloise KetoSwiss, qui développe de nouveaux aliments médicaux pour la thérapie diététique préventive des migraines de haute fréquence, Ronja Bruhn, qui dirige la start-up bernoise Stimit, qui permet aux patients en soins intensifs de respirer naturellement grâce à une technologie simple, amovible et non invasive, et Christina Vallgren à la tête de la jeune pousse genevoise Terapet, qui développe et commercialise des solutions innovantes pour une protonthérapie plus sûre, plus précise et plus rapide pour le traitement du cancer.

Du côté des autres start-up romandes figurent le jeune pousse genevoise Adiposs, qui met au point des produits et des technologies d'imagerie médicale pour la détection précoce de la cachexie. Les start-up lausannoises Annaida Technologies, qui a développé le premier capteur RMN qui permet une analyse chimique non invasive à l'échelle d'un seul embryon humain, et Neurosoft Bioelectronics, qui conçoit une nouvelle génération d'électrodes implantables, figurent également parmi les sélectionnés.

Les jeunes pousses zurichoises Araris Biotech, Ariadne.ai, Eracal Therapeutics et Lifematrix technologies viennent compléter la liste des gagnants.

Le soutien continu de Venturelab à l'équipe sélectionnée pendant la période de préparation prolongée comprend la visibilité de l'équipe, la présentation en ligne et la préparation des prochaines étapes.

"La sélection de Venture Leaders Life Sciences 2020 présente des solutions exceptionnelles, et je suis convaincu que nos partenaires aux États-Unis apprécieront la qualité et l'expertise des lauréats de cette année", déclare Jordi Montserrat, directeur associé de Venturelab. "Le fait d'avoir trois femmes fondatrices et PDG, soit un tiers des start-up sélectionnées, renforce encore le développement des femmes qui continuent à diriger et à challenger le domaine des sciences de la vie".

Depuis 15 ans, Venturelab organise des tournées internationales pour l'équipe nationale suisse des jeunes pousses. Les entrepreneurs et leurs jeunes pousses sont présentés aux principaux investisseurs et clients potentiels dans les centres technologiques de San Francisco, Boston, New York, Chine et Barcelone. En raison de la pandémie de coronavirus, la sélection de Venture Leaders Life Sciences a été effectuée en ligne et le coup d’envoi ainsi que la tournée de présentation ont été reportés à l'automne.

Venture Leaders Life Sciences 2020 est organisé par Venturelab et soutenu par l'EPF Lausanne, l'ETH Zurich, Hansjörg Wyss, Kellerhals Carrard, l'Institut Paul Scherrer, swissnex Boston, l'Université de Zurich, le Canton de Vaud, Ypsomed et le Canton de Zürich.