L'euro se stabilise face au dollar dans un marché peu animé

vendredi, 23.12.2016

L'euro se stabilisait face au dollar vendredi, dans un marché peu animé à la veille des festivités de Noël, et alors qu'un plan de sauvetage public de la banque italienne en difficultés BMP a été annoncé.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,0447 dollar contre 1,0438 dollar jeudi soir.

La monnaie européenne reculait légèrement face à la monnaie nippone à 122,61 yens contre 122,71 yens jeudi soir.

Le dollar reculait aussi face à la devise japonaise, à 117,37 yens contre 117,56 yens la veille.

Les marchés financiers japonais sont fermés ce vendredi, en raison d'un jour férié.

En Europe, le gouvernement italien a annoncé dans la nuit le lancement d'un plan de sauvetage public non chiffré pour la banque BMPS, qui venait d'échouer à trouver sur les marchés les 5 milliards d'euros nécessaires à sa recapitalisation.

Jeudi, le dollar a profité d'une actualité plutôt favorable avec "des chiffres mitigés mais dans l'ensemble favorables aux Etats-Unis", selon Omer Esiner, de Commonwealth Foreign Echange.

Cependant "on s'approche de Noël et du jour de l'An et c'est typiquement une période pendant laquelle on ne peut pas juger de la poursuite ou non d'une tendance", faute de liquidités conséquentes sur le marché, a-t-il expliqué.

La tendance s'est largement résumée ces dernières semaines à un renforcement massif du dollar après l'élection inattendue de Donald Trump début novembre à la présidence américaine, puis face à la décision en décembre de la Réserve fédérale (Fed) de relever ses taux pour la première fois de l'année.

Andrews Milligan, stratégiste chez Standard Life Investments Ltd, se dit, lui, "convaincu que le dollar va continuer à progresser".

Le billet vert "est la monnaie qui s'appréciera en 2017. La question est juste de savoir de combien", a-t-il ajouté.

Vers 07H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie européenne à 85,01 pence pour un euro ainsi que face au dollar, à 1,2288 dollar pour une livre.

La devise suisse stagnait face à l'euro, à 1,0710 franc pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 1,0252 franc pour un dollar.

La devise chinoise baissait face au billet vert, à 6,9499 yuans pour un dollar contre 6,9484 yuans pour un dollar jeudi à 15H30.(awp)

Cours de vendredi Cours de jeudi

--------------------------------

07H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0447 1,0438

EUR/JPY 122,61 122,71

EUR/CHF 1,0710 1,0707

EUR/GBP 0,8501 0,8495

USD/JPY 117,37 117,56

USD/CHF 1,0252 1,0258

GBP/USD 1,2288 1,2388