L'euro s'effrite face au dollar

vendredi, 07.04.2017

Ce matin, la monnaie unique européenne valait 1,0630 dollar, contre 1,0643 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

L'euro perdait un peu de terrain face au dollar vendredi, dans un marché prudent avant la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de mars, tandis que le yen et l'or étaient demandés sur fond de tension en Syrie.

Le devise européenne baissait face à la monnaie nippone, à 117,61 yens contre 117,93 yens jeudi, et est même tombée vers 01H30 GMT à son plus bas niveau depuis fin novembre, à 117,32 yens.

Le dollar reculait face à la devise japonaise, à 110,64 yens contre 110,80 yens la veille.

"Les données sur l'emploi salarié américain et un discours du responsable de la Fed Dudley seront les principaux points aux Etats-Unis" ce vendredi, a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste chez LCG.

Au-delà des chiffres mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, point toujours marquant pour les marchés en début de mois, les cambistes suivront en effet une intervention du président de la Réserve fédérale de New York, William Dudley.

Ses propos seront suivis à la lumière de la publication, plus tôt dans la semaine, des minutes de la dernière réunion de la Fed laissant penser que la banque centrale américaine pourrait ne plus réinvestir les actifs rachetés pour soutenir l'activité ces dernières années.

Les frappes américaines en Syrie ont par ailleurs entraîné un mouvement vers les valeurs sûres.

"La demande pour des actifs sûrs soutenait les obligations, les métaux précieux (or et argent) ainsi que le yen et le franc suisse", ont souligné Mike van Dulken et Henry Croft d'Accendo Markets.

Le tout intervenait de surcroît sur fond de rencontre au sommet entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping, dont l'issue incertaine incitait d'autant plus les investisseurs à la prudence et à se tourner vers des valeurs rassurantes.

Vers 09H10 GMT, la livre britannique diminuait légèrement face à la monnaie unique européenne, à 85,48 pence pour un euro, et plus franchement face au dollar, à 1,2437 dollar pour une livre.

La devise suisse était stable face à l'euro, à 1,0698 franc suisse pour un euro, et s'effritait face au billet vert, à 1,0062 franc suisse pour un dollar.

La devise chinoise était stable face au dollar, à 6,8984 yuans pour un dollar, contre 6,8977 yuans jeudi à 14H10 GMT.

L'once d'or valait 1.264,84 dollars, ayant atteint vers 02H10 GMT son plus haut niveau depuis le 10 novembre, à 1.269,53 dollars, contre 1.252,50 dollars au fixing du soir.(awp)

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

09H10 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0630 1,0643

EUR/JPY 117,61 117,93

EUR/CHF 1,0698 1,0697

EUR/GBP 0,8548 0,8536

USD/JPY 110,64 110,80

USD/CHF 1,0062 1,0051

GBP/USD 1,2437 1,2468