PXL Vision a levé 4,6 millions de francs

mercredi, 20.05.2020

PXL Vision, spin-off de l'ETH, a développé une plateforme logicielle basée sur l'IA pour permettre une vérification d'identité automatisée et sécurisée.

EF



PXL Vision a son siège à Zurich, en Suisse, et dispose de centres de R&D à Novi Sad, en Serbie, et à Erevan, en Arménie.

PXL Vision, spin-off de l'ETH a reçu 4,6 millions de francs dans le cadre d'un cycle de financement d'amorçage pour développer sa technologie et se développer à l'échelle internationale. Le tour de financement a été mené par SIX Fintech Ventures. Parmi les autres investisseurs figurent la ZKB, le High-Tech Gründerfonds, l'Arab Bank et les business angels expérimentés Beat Schillig et David Studer.

L'entreprise a développé une plateforme logicielle basée sur l'IA pour permettre une vérification d'identité automatisée et sécurisée.

Des milliards de données personnelles sont volées chaque année et sont fréquemment utilisées à des fins frauduleuses. La confiance dans les interactions numériques est donc cruciale. De plus en plus d'entreprises s'orientent maintenant vers la vérification de l'identité de leurs clients sans aucun doute.

Vérification flexible de l'identité en temps réel

PXL Vision a développé une plateforme de vérification numérique KYC qui offre une grande flexibilité à ses clients professionnels et qui est très modulaire par rapport aux produits concurrents. La plateforme utilise l'intelligence artificielle pour vérifier un document d'identité en temps réel à l'aide de la caméra du smartphone, et pour confirmer l'identité de l'utilisateur via un contrôle de l'habitabilité et une comparaison du visage avec un selfie vidéo, le tout avec un minimum d'interaction de la part de l'utilisateur.

Outre SwissID, le principal fournisseur d'identité suisse, plusieurs grandes entreprises telles que Sunrise, Salt, UPC et ZKB font confiance à la technologie de PXL Vision. Les domaines d'application sont nombreux: de la clôture d'un contrat de téléphonie mobile en ligne, quel que soit l'endroit où il se trouve, à l'ouverture électronique de comptes bancaires en quelques minutes, comme avec l'application Frankly de la ZKB pour l'épargne-pension.

Le financement de la croissance est terminé

Depuis sa création il y a trois ans, PXL Vision s'est imposée sur le marché suisse. L'équipe est passée de quatre à plus de quarante personnes et PXL Vision a été récompensée par d'importants prix entrepreneuriaux tels que le Swiss Economic Award 2019, le W.A. De Vigier Award 2019 et le Swisscom Startup Challenge Award 2019. L'entreprise a également mené à bien les programmes SAP.iO et F10 Fintech Incubator & Accelerator.



"Ayant démontré que nous pouvons rivaliser avec des fournisseurs importants et bien établis sur un marché très concurrentiel, il est maintenant temps de nous étendre au-delà des frontières nationales", déclare Michael Born, CEO de PXL Vision.

"Le pipeline unique de PXL Vision en matière de technologie et d'innovation dans le domaine de l'IA, son portefeuille de produits flexible et modulaire et les résultats impressionnants de son équipe de direction expérimentée nous ont convaincus. Nous nous attendons à ce que PXL Vision devienne l'un des principaux fournisseurs de solutions d'identité numérique au niveau mondial", a déclaré Andreas Iten, directeur de SIX Fintech Ventures, qui soutiendra PXL Vision dans la prochaine phase de croissance en tant que membre du conseil d'administration.



L'accès au capital de croissance permettra à PXL Vision d'élargir encore son portefeuille de produits et de pénétrer de nouveaux marchés et secteurs. Le financement est destiné à aider PXL Vision à progresser rapidement : "Nous investissons principalement dans l'intelligence et l'évolutivité de notre technologie, ainsi que dans l'expansion internationale de l'entreprise. Nous allons considérablement renforcer les équipes de vente, de marketing et de développement afin de stimuler la croissance", déclare Karim Nemr, directeur commercial de PXL Vision.