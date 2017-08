PwC Suisse nomme Andreas Eschbach directeur Risk Assurance

jeudi, 27.07.2017

La société de conseil aux entreprises PwC Suisse a nommé Andreas Eschbach au poste de directeur Risk Assurance. Il a pris cette fonction début juillet et remplace Jürgen Müller, qui se concentrera à nouveau sur les clients stratégiquement importants, a indiqué la société, jeudi dans un communiqué.

M. Eschbach est actif depuis 1999 dans le secteur Risk Assurance de PwC et il a été nommé associé en 2007. Ces onze dernières années, il s'est occupé du développement de l'examen des risques de sociétés de services financiers, avec accent sur les banques et les assurances.