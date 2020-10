Le dernier univers de Philomena Schwab

mardi, 13.10.2020

Probablement la créatrice de jeu vidéo la plus célèbre de Suisse, Philomena Schwab dévoile, ce mardi, The Wandering Village, le nouveau jeu de son studio Stray Fawn. Un crowdfunding vient d’être lancé par l’équipe de dix créateurs pour récolter les 35.000 dollars encore nécessaires à sa production.

Sophie Marenne



Philomena Schwab. La créatrice a deux jeux vidéo à son actif: Niche, un jeu de survie, et Nimbatus, un constructeur de drone spatial. Dans la prochaine aventure, le joueur bâtira une ville sur le dos d'un mastodonte errant.

Le studio indépendant Stray Fawn a dévoilé, ce mardi après-midi, son nouveau titre. Après le jeu de survie et de génétique Niche et le simulateur de construction de drone spatial Nimbatus, l’équipe zurichoise publiera son premier jeu vidéo de développement de civilisation: The Wandering Village....