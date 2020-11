Privé d'anniversaire, Datacolor divise son dividende par deux

mardi, 17.11.2020

Datacolor sabre la rémunération de ses actionnaires. Le groupe spécialiste de la colorimétrie, basé à Lucerne, leur versera 7 francs par action, contre 15 francs un an plus tôt. L'entreprise fête cette année ses 50 ans.

Le fabricant americano-suisse d'instruments compte parmi les leaders mondiaux de la colorimétrie numérique. Présent pour des clients dans 65 pays, il dénombre 13 succursales dans le monde et un centre de production en Chine. Outre son cœur de Lucerne, la firme dispose d’un siège basée à Lawrenceville, dans le New Jersey. (Datacolor)

Le développeur de solutions de colorimétrie Datacolor proposera à ses actionnaires un dividende élagué de plus de moitié à 7 contre 15 francs à l'issue de son exercice décalé 2019/20 clos fin septembre. Nonobstant un bon début d'année, le groupe lucernois reconnaît avoir souffert des mesures de confinement, tant en Chine au début de la pandémie que dans le reste du monde par la suite.



L'entreprise, qui fête ses 50 ans, confirme au passage dans un communiqué mardi ses résultats annuels annoncés fin octobre, comprenant un chiffre d'affaires de 61,0 millions de francs et un déficit net de 0,6 million. La direction met en exergue une réserve de liquidités et des fonds propres confortables pour promettre un prochain retour sur la voie de la croissance, sans s'attarder sur des perspectives chiffrées.



Le rapide rétablissement observé en Chine a accru l'importance de la région Asie-Pacifique en termes de revenus, à 38,3% du total contre 36,2% un an plus tôt. (AWP)

