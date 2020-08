Le coronavirus a pesé sur les recettes et le bénéfice de la BCV

jeudi, 20.08.2020

Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont reculé de 10% pour la Banque cantonale vaudoise (BCV). Le bénéfice net s'est étiolé, quant à lui, de 13%.

La crise du coronavirus a entraîné une baisse de l'activité commerciale pour la Banque cantonale vaudoise (BCV), ce qui s'est répercuté sur les revenus. L'établissement a par ailleurs constitué des provisions afin de se prémunir d'éventuels défaut d'entreprises clientes. Les résultats semestriels s'en ressentent, avec une nette baisse de la rentabilité et du bénéfice

net.

Le produit d'exploitation de la BCV s'est contracté de 5% en rythme annuel à 477,1 millions de francs, indique jeudi la banque. Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont dégagé un résultat net de 228,9 millions, en recul de 10%, plombé par des correctifs pour risque de défaillance clients. Apuré de cet effet, les recettes issues de l'activité d'intérêt accusent un recul de 4% à 241,8 millions.

Les revenus tirés des commissions se sont inscrits à 156,3 millions, ce qui représente une baisse de 3%. Le produit des opérations de négoce a bondi de 22% à 73 millions.

Parallèlement à ce recul global des recettes, la BCV a allégé ses charges de 1% à 252,9 millions. Le résultat opérationnel a plongé de 14% à 179 millions. Dans son communiqué, l'établissement cantonal explique ce repli par le ralentissement de l'activité clientèle et par des provisions pour risques de crédit de 20 millions. Le bénéfice net s'est étiolé de 13% à 158 millions de francs.

Ces résultats sont inférieurs aux prévisions des analystes du consensus AWP, à l'exception des charges, peu ou prou dans la cible. Les recettes étaient attendues à 487,3 millions, le résultat d'exploitation à 197,4 millions et le bénéfice net à 170 millions.

La BCV a octroyé plus de 6000 crédits Covid-19 pour un total supérieur à 700 millions.

Les créances hypothécaires ont pris 1% sur six mois à 27,42 milliards de francs et les dépôts clientèle 2% à 33,72 milliards. La somme au bilan a atteint 50,27 milliards (+4%).

La direction s'attend à des résultats annuels dans la continuité du premier semestre, à condition que la situation économique et les marchés financiers ne se détériorent pas significativement en seconde partie d'année.(awp)