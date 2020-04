Nestlé choie ses collaborateurs chargés de l’approvisionnement des produits

vendredi, 03.04.2020

Prime, repas réduits, indemnités de transport et bon d’achat: le colosse veveysan veut encourager les efforts de ses effectifs de première ligne, en Suisse.

SM



Les employés de la plus grande entreprise alimentaire au monde continue à tester la qualité des denrées sur les divers sites de production du groupe. Ici, à Orbe, dans le canton de Vaud. (Keystone)

Dans les usines, les centres de distribution et les laboratoires qualité, 3000 employés de la multinationale agroalimentaire s’activent pour assurer le maintien de l’approvisionnement en nourriture et en boissons. Ils continuent à produire, distribuer, livrer et vendre les denrées des marques de Nestlé, malgré la crise du Covid-19. L’entreprise assure faire tout ce qui est nécessaire pour garder ses collaborateurs en bonne santé et en sécurité: elle a notamment renforcé les mesures de sécurité sur tous les sites du groupe.

Ce vendredi, Nestlé a annoncé vouloir récompenser les efforts supplémentaires fournis par ces individus qui restent très exposés au virus. En conséquence, ils recevront une prime de reconnaissance de 10% de leur salaire mensuel, une contribution à leur repas à hauteur de 10 francs par jour ainsi qu’une indemnité de transport à hauteur de 110 francs mensuels. De plus, chacun disposera d'un bon d’achat d’une valeur de 100 francs, à dépenser dans un magasin de la société, bien entendu.

«Nos collaborateurs de première ligne jouent un rôle essentiel pour assurer l’approvisionnement constant de nos produits pendant cette période de pandémie. Nous sommes conscients des défis qu’ils doivent relever au quotidien en quittant leur domicile et leur famille et des efforts supplémentaires qu’ils doivent fournir pour se protéger et protéger les autres. Avec cette prime, nous aimerions leur montrer notre soutien et leur faire part de notre gratitude pour le travail effectué sans relâche dans cette période difficile» explique Eugenio Simioni, CEO de Nestlé Suisse.

Ces mesures s'appliquent rétroactivement de mars à fin juin 2020 et complètent les arrangements déjà mis en place pour soutenir tous les employés Nestlé en Suisse tels que des dispositions en matière de congé maladie et la garantie du paiement complet du salaire pour un minimum de douze semaines.

>>>Lire également notre dossier Coronavirus