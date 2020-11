Le taux minimal LPP restera à 1% en 2021

mercredi, 04.11.2020

Prévoyance professionnelle: le Conseil fédéral maintient le taux minimal LPP à 1% le long de l’année prochaine.

Alors que la commission fédérale de la prévoyance professionnelle recommandait une baisse à 0,75%, le Conseil fédéral n'a pas suivi cette opinion. En conséquence, la rémunération des avoirs du deuxième pilier restera inchangée en 2021. (Pixabay)

Le Conseil fédéral maintient le taux d'intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire à 1% en 2021. Compte tenu de la situation sur les marchés financiers, il a estimé mercredi qu'il n'était pas nécessaire de revoir ce taux.



Le taux détermine l'intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres d'accorder une couverture ou non et de fixer une autre rémunération.



En août, la commission fédérale de la prévoyance professionnelle avait recommandé une baisse à 0,75% par une courte majorité. Le rendement des obligations de la Confédération reste faible, estime le Conseil fédéral pour justifier sa décision. A la fin 2019, le taux d'intérêt des obligations à dix ans était de -0,46% et à fin septembre 2020 de -0,50%.



La performance des actions, des obligations et de l'immobilier a été quant à elle particulièrement positive en 2019. Cette année, malgré de fortes fluctuations passagères sur les marchés, les rendements sont stables dans l'ensemble.

En ce qui concerne les actions, l'évolution légèrement défavorable de l'année en cours a été plus que compensée par les excellents rendements de l'année précédente. La performance des obligations et de l'immobilier demeure également positive. Le Conseil fédéral procédera donc à l'examen du taux d'intérêt minimal de la LPP l'an prochain.



Le taux d'intérêt minimal de la LPP est fixé à 1% depuis 2017. Pour 2019, la commission avait déjà proposé de l'abaisser à 0,75%, mais le Conseil fédéral ne l'avait déjà pas suivi. (ATS)