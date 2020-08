Novartis: données positives avec son réducteur de taux de cholestérol Inclisiran

dimanche, 30.08.2020

Presque tous les patients traités ont affiché une diminution de plus de 30%.

Le campus de Novartis à Bâle.

Novartis a publié des données d'étude positives avec le réducteur de taux de cholestérol Inclisiran et son candidat LNP023. L'analyse des données des études de phase III Orion-10 et Orion-11 a montré qu'Inclisiran réduit le taux de lipoprotéines à basse densité (Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin, LDL-C) a indiqué Novartis dimanche. 99% des patients traités ont affiché une réduction de plus de 30%.



Les données ont été présentées lors du congrès ESC 2020, rencontre annuelle de l'European Society of Cardiology. Des demandes d'homologation du produit sont en cours aux Etats-Unis et en Europe pour le traitement de l'hyperlipidémie primaire.

Novartis a en outre publié des données de phase II avec le candidat LNP023 comme thérapie d'appoint du médicament Eculizumab dans le traitement de la maladie du sang PNH. LNP023 jouit du statut "Orphan Drug" de la part de la FDA américaine et de l'EMA européenne dans l'optique d'un processus accéléré d'homologation. -(awp)