La moitié de la Suisse travaille actuellement à domicile

jeudi, 14.05.2020

Près de la moitié de la Suisse travaille actuellement à domicile, selon une étude du cabinet d'audit Deloitte Suisse. 41% des personnes interrogées ont indiqué être plus productives à la maison, "malgré les échanges moins nourris avec les collègues.

34% des répondants ont indiqué qu'ils voudront continuer à oeuvrer depuis leur domicile après la fin des mesures de confinement.(Keystone)

Près de la moitié de la Suisse travaille actuellement à domicile... et ça lui plait, à en croire un sondage réalisé par le cabinet d'audit Deloitte Suisse.



"Le télétravail plaît à beaucoup d'entre eux, à tel point qu'ils ne souhaitent à l'avenir plus passer l'intégralité de leur temps de travail au bureau", a indiqué Deloitte jeudi dans un communiqué.



Selon le sondage réalisé auprès de 1500 personnes, 41% des personnes interrogées ont indiqué

être plus productives à la maison, "malgré les échanges moins nourris avec les collègues et la distraction liée à la présence des enfants".



Alors qu'ils n'étaient que 25% à travailler depuis leur domicile avant la crise du coronavirus, contre 48% actuellement, 34% des répondants ont indiqué qu'ils voudront continuer à oeuvrer depuis leur domicile après la fin des mesures de confinement.



"Le fait est là: la crise du Covid-19 (...) devrait accélérer la tendance déjà observée sur le long terme d'un accroissement du télétravail", a estimé Deloitte Suisse.



Pour Tanguy Dulac, directeur dans le domaine Human Capital Consulting, "la flexibilisation gagnée à marche forcée concernant le lieu et les horaires de travail a des effets positifs parce que les employés s'affranchissent du lieu de travail et prennent eux-mêmes en main la gestion de leur temps".(awp)