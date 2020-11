Mike Freno devient CEO de Barings

Précédemment président de cette compagnie de gestion de placements dont le siège est établi en Caroline du Nord, Mike Freno est devenu jeudi le président directeur général de Barings LLC.

«Ma première priorité sera de communiquer virtuellement avec nos clients et nos employés partout dans le monde», a indiqué Mike Freno, le nouveau CEO de Barings.

Mike Freno a été nommé président directeur général de Barings. Il était jusqu'alors président, un poste qu'il occupait depuis le mois de février dernier. Il est membre de l'équipe de la haute direction et du conseil d'administration de Barings. Il remplacera Tom Finke, qui en était le CEO depuis 2016 et qui quittera cette dernière à la fin du mois de novembre pour «relever de nouveaux défis», selon un communiqué publié ce vendredi.

Fort de plus de 15 années au sein de la société, Mike Freno a également 20 années d'expérience buy-side, plus particulièrement dans les placements en actions et par emprunt. Depuis qu'il est devenu président au début de 2020, M. Freno a mené avec succès l'intégration de toutes les sociétés de placement de Barings – le crédit public et privé, l'immobilier et les marchés boursiers spécialisés – en plus des opérations, de la technologie, de la gestion des produits, de la distribution et du marketing.

Comptant surtout des effectifs à Londres et en Asie, la firme est présente en Suisse, à Genève, depuis 2014. Elle emploie plus de 1900 collaborateurs à travers le globe et compte plus de 346 milliards de dollars sous gestion.

La société de gestions d’actifs Baring LLC a été créée à la fin des années 1980. Présente sur les principales places financières mondiales, elle offre une gamme de produits diversifiés, principalement en actions et obligations. Précédemment sous contrôle d’ING, elle est depuis dix ans filiale à 100% de l’assureur américain MassMutual (Massachusetts Mutual Life Insurance Company).