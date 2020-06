Pourquoi les Français ont été au centre de l’accord sur les coronabonds

mercredi, 03.06.2020

Christopher Dembik*



Christopher Dembik

Dans son dernier ouvrage publié l’an dernier, «Le nouvel empire. L’Europe du vingt et unième siècle», Bruno Le Maire, ministre français des Finances, appelle de ses vœux à l’émergence d’une souveraineté européenne nécessaire à une renaissance de l’Europe, qui permettrait de contester la domination des États-Unis et de la Chine.

C’est l’homme qu’a choisi le président français Emmanuel Macron pour défendre son projet européen ambitieux et pour convaincre les partenaires européens de la France de la nécessité d’émettre des coronabonds. Par son entremise, un accord décisif qu’il a qualifié de percée historique a été scellé avec l’Allemagne le 19 mai dernier. Ce geste de solidarité du couple franco-allemand est un signe positif pour la souveraineté et la compétitivité de l’Europe et a permis la proposition d’un plan de relance indédit de 750 milliards d’euros par Ursula von der Leyden le 28 mai dernier. Reste à convaincre les derniers pays réfractaires de l’Union européenne car il est convaincu que les coronabonds sont inévitables.

La mutualisation de la dette est au cœur de la stratégie européenne de la France depuis la crise financière de 2008. L’ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, avait envisagé cette solution à la fin du processus d’intégration européenne. Son successeur, François Hollande, avait souscrit à cette idée au plus fort de la crise de la dette souveraine européenne en 2012. La victoire d’Emmanuel Macron en 2017 a ravivé l’espoir d’un emprunt commun de la part des États membres de la zone euro.

La propension de la France à militer pour les eurobonds est souvent considérée, en Allemagne et au Royaume-Uni, comme une excuse pour reporter indéfiniment des réformes structurelles nécessaires pour réduire la dette publique et supprimer certaines rigidités qui freinent l’économie. Or, depuis 2015, l’Etat français a lancé les réformes dont le pays avait besoin. D’après le dernier indicateur de réactivité aux réformes de l’OCDE, la France est le seul grand pays européen à avoir mis en œuvre avec célérité les recommandations de l’OCDE sur les réformes en faveur de la croissance ces dernières années. Et cela commence à porter ses fruits.

Avant la pandémie de coronavirus, le taux de chômage s’était replié à son plus bas niveau depuis 10 ans et plus de 500 000 emplois avaient été créés depuis 2017.

Par ailleurs, la situation budgétaire de la France est bien meilleure que celle de la plupart de ses homologues européens. Depuis 2016, le ratio entre dette/PIB est stable et le pays dispose d’une marge de manœuvre budgétaire plus grande que le Royaume-Uni, qui a connu plusieurs années d’austérité. En France, la charge nette de la dette publique représente 1,4% du PIB, contre 2,2% du PIB au Royaume-Uni. En outre, la France peut emprunter sur toutes les tranches de la courbe des taux, jusqu’à trente ans, à des taux inférieurs à ceux du Royaume-Uni.

Il y a donc bel et bien quelque chose d’autre qui se cache derrière le combat de longue date que mène la France en faveur d’une mutualisation de la dette européenne. La France considère qu’il est de sa responsabilité de militer pour plus d’intégration et de solidarité en Europe.

La crise est une occasion unique de montrer que le concept de solidarité européenne n’est pas un vain mot. C’est un moment décisif pour l’Union européenne pour faire face au coût exorbitant de la phase de reconstruction qui commencera cet été, au plus tôt

Il sera indispensable de mutualiser la dette. Si l’Union européenne ne parvient pas à faire preuve de solidarité, les pays d’Europe du Sud n’oublieront pas que nous les avons laissés tomber, ce qui engendrera une perte définitive de confiance quant au sens et à la crédibilité du projet européen. Le cas échéant, les responsables politiques européens ne devront pas s’étonner si d’autres pays, comme la Chine et la Russie, profitent de l’occasion pour combler le vide politique.

*Directeur de la recherche macroéconomique Saxo Bank