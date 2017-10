Genilem récompense deux start-up romandes aux ambitions internationales

mardi, 10.10.2017

Pour son 3ème Comité de Sélection de Projets 2017, l’association Genilem a octroyé un coaching de trois ans à deux nouvelles entreprises innovantes, Hempfy, une boisson au cannabis et Alver, des superaliments à base d'algues.

Hempfy et sa boisson au chanvre a été récompensée par l'association Genilem.

Hempfy et Alver, deux sociétés ayant l'ambition de conquérir le marché mondial ont été honorées lors du 3ème Comité de Sélection de Projets 2017 de l'association Genilem. Un coaching de trois ans d'une valeur de 85.000 francs sont octroyées aux deux entreprises lauréates.

Hempfy, une boisson au cannabis

Installés à Genève depuis longtemps,deux entrepreneurs d’origine Russe et Ukrainienne ont réalisé que le chanvre se cultivait en Suisse à des prix surprenamment compétitifs en découvrant la famille Sonnay qui le cultive depuis deux siècles à Ecoteaux (VD). Michael Chernyak numismate et antiquaire et Konstantin Marakhov économiste ont mis au point une recette de leur secret qui livre une boisson authentique au cannabis tant dans le procédé naturel de sa fabrication que dans son goût. L’infusion en est la clef unique dont la maitrise est confiée à Fabio Penta, œnologue à Perroy.

Déclinée en deux versions « bitter lime » et « sweet lime » la boisson au chanvre semble détendre sans pour autant vous faire planer. La société prévoit cependant de faire des recherches avec l’EPFL sur ses propriétés anti-inflammatoire ou contre Alzheimer.

100% suisse et fière de l’être la boisson est distribuée sur 500 points de vente dont Manor et Coop.

Alver, des superaliments à base d'algues

La startup vaudoise Alver a été fondée fin 2016 par deux femmes entrepreneures : Mine Uran, experte de renommée mondiale dans le domaine des protéines, et Majbritt Byskov-Bridges issue du secteur de la finance internationale. Leur produit: la poudre d'algue Golden Chlorella exceptionnellement riche en protéines ; ce superaliment breveté et sans goût particulier est décliné dans une gamme de produits 100% naturels et écologiques comprenant biscuits, soupes, barres protéinées et pâtes sans gluten.

Grâce à la plateforme d'investissement en ligne Raizers, Alver a récolté CHF 288.000 francs et devient la première entreprise agroalimentaire mondiale à produire des aliments à haute densité nutritive. Leur commercialisation a pu être testée une année dans des pharmacies et l’entreprise s’apprête à conquérir le marché mondial avec l’aide de Genilem.

Présidé par Sylvie Léger, adjointe à la direction de Genilem Vaud-Genève, le comité de sélection de projets 2017 était composé de 12 personnalités, dont Madame Myriam Tedesco de la banque BNP Paribas, qui a rejoint l'aventure pour la première fois.